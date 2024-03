Nashik Crime News : पंचवटीत टोळीयुद्धातून सराईताचा खून! संशयित हल्लेखोरांपैकी चौघे अल्पवयीन; दोघे ताब्यात

पंचवटी : ‘मोबाईल चोरी करण्यात पटाईत असलेला मित्र जास्त उडायला लागलाय, हवा करतोय अन् आपल्यालाच नडतोय’ असे म्हणून संतापलेल्या सहा जणांच्या टोळक्याने सराईत गुन्हेगाराचा धारदार चॉपरने खून केल्याची घटना पेठरोडवरील फुले नगरात रविवारी (ता.२४) मध्यरात्री घडली. हल्लेखोरांपैकी चार जण अल्पवयीन गुन्हेगार असून त्यातील दोघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. परस्पर वाद आणि टोळीयुद्धातून ही घटना घडल्याचे समजते. (Nashik Crime Murder of criminal in gang war in Panchavati marathi news)