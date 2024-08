Nashik Crime: खून झालेल्या बालकावर अत्याचार; वडनेरभैरवच्या घटनेचा उलगडा! नागरिकांनी पाळला बंद, मूकमोर्चाद्वारे निषेध

Men and women gathered at the mourning meeting after the silent march that was taken out of the city on Sunday. esakal

सकाळ वृत्तसेवा वडनेरभैरव : येथे चार दिवसांपूर्वी अपहरण झालेल्या आठवर्षीय बालकावर अनैसर्गिक अत्याचार करून त्याचा गळा दाबून खून केल्याचे शवविच्छेदनात उघडकीस आले आहे. या प्रकरणातील संशयित किशोर ऊर्फ बाळा मुकणे या नराधमावर कारवाईसाठी वडनेरभैरव येथील व्यावसायिकांनी दिवसभर कडकडीत बंद पाळला. त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी एकमुखी मागणी या वेळी करण्यात आली. (Vadnerbhairav ​​murder incident Citizens protest by silent march)