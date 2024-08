Nashik Crime: दात्याणे शिवारात बलेनो कारमधून म्युझिक सिस्टीम अन फवारणी यंत्राच्या 15 नोझलची चोरी

ओझर : दात्याणे शिवारातील भाऊसाहेब गुरगुडे यांच्या मालकीच्या बलेनो कारचा दरवाजा तोडून त्यातील म्युझीक सिस्टीम व शेडमधील फवारणीचे पंधरा इटालियन कंपनीचे पितळी नोझल अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केले. (Music system 15 nozzles of sprayer stolen from Baleno car in Datyane)