Nashik Vaibhav Deore Case: सुरा दाखवून 15 लाखांच्या खंडणीची मागणी; खंडणीखोर देवरेवर ठार मारण्याच्या धमकीचा आठवा गुन्हा

नाशिक/सिडको : अवैध सावकारीसह लाखोंच्या खंडणीसाठी जीव मारण्याची धमकी देणाऱ्या सराईत गुन्हेगार वैभव देवरेसह त्याच्या साथीदारांवर अंबड पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. अपहरण करून खंडणीसाठी सुरा दाखवून ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा देवरेवर आठवा गुन्हा तर विविध स्वरूपाचा १२वा गुन्हा दाखल झाला आहे. वैभव यादवराव देवरे, हरिभाऊ खैरनार व त्यांचे दोन साथीदार अशी अंबड पोलिसात दाखल गुन्ह्यातील संशयितांची नावे आहेत. (crime of threatening to kill extortionist Deore demanding ransom of 15 lakhs )