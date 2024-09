Nashik Crime News : ATM मध्ये कॅश लोड करणाऱ्यानेच केला अपहार! एटीएमची 4 लाखांची रक्कम वापरली

Nashik Crime News : शहरातील एटीएम मशिनमध्ये रोकडचा भरणा करणाऱ्या एका कंपनीच्या कर्मचाऱ्यानेच पासवर्डचा वापर करून एटीएममधील सुमारे चार लाखांची रककम काढून घेत तिचा अपहार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सदरचा प्रकार गेल्या ऑगस्ट महिन्यात घडला आहे. (one who loading cash in ATM did embezzlement)