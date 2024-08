Nashik Crime News : देशी दारूच्या बाटलीसाठी 10 रुपये ज्यादा घेणे भोवले

सिन्नर : देशी दारूची प्रिन्स संत्रा १८० मिली बाटली शासकीय किमतीपेक्षा १० रुपये जादा दराने विक्री केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने सिन्नर तालुक्यातील वंडागळी येथील परवानाधारक दारू विक्रेत्याला नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी ५० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे विक्री किमतीपेक्षा जास्त दराने देशी दारू विकणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. (police arrest who give 10 rupees extra charge for bottle of liquor )