Nashik Crime News : पोलिसांनी आवळल्या रोडरोमिओंच्या मुसक्या! मुलींची छेड काढणाऱ्यांची वरात काढणार

निफाड : तालुक्यातील रसलपूर येथील मोलमजुरी करणाऱ्या आदिवासी कुटुंबातील मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर शाळेत रोज पायपीट करावी लागते. या मुली निफाड शहरातील शाळेत शिक्षण घेत असताना शाळेच्या गेटवर, शाळेत अथवा घरी पायी रस्त्याने जात असताना काही तरुण व अल्पवयीन टवाळखोरांकडून विद्यार्थिनींचा पाठलाग सुरू होता. याबाबत कुटुंबातील सदस्यांना सांगताच महिलांनी या टवाळखोरांना चांगलाच चोप दिला. (police opened roadromeos who tease girls will be punished)