: मालेगावात सलग दुसऱ्या दिवशी आज गुटख्याप्रकऱणी कारवाई करण्यात आली. शहरातील इकबाल डाबी, सवंदगाव फाटा, कॅम्प भागातील हनुमान चौक व रमजानपुरा या चार वेगवेगळ्या ठिकाणी जिल्हा पोलिस अधिक्षकांचे विशेष पथकाने छापा टाकून अवैधरीत्या प्रतिबंधित गुटखा, तंबाखू विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध जोरदार कारवाई केली.

पोलिसांनी या चार वेगवेगळ्या छाप्यात सुमारे ७३ हजाराचा गुटखा, पानमसाला जप्त केला. (Nashik Crime Raid on 4 shops in Malegaon on second day Gutkha worth 73 thousand seized one arrested)

जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या आदेशावरुन अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाने ही कारवाई केली. या प्रकरणी तिघा संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.

पाच जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नया इस्लामपुरा भागातील इकबाल डाबी बाजार गल्लीत जाहिद अब्दुल अजीज (वय ४०, रा. इस्लामपुरा) यांच्या दुकानावर छापा टाकून विविध कंपन्यांचा ३१ हजार १४८ रुपयांचा गुटखा, पानमसाला, तंबाखू जप्त करण्यात आली.

पोलिसांनी जाहिदला अटक केली आहे. पोलिस नाईक उगलाल चौरे यांच्या तक्रारीवरुन जाहिदविरुध्द आयशानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुंबई आग्रा महामार्गावरील सवंदगाव फाट्यावर मोहम्मदखान मोबीनखान पठाण (३०, रा. नया आझादनगर) यांच्या दुकानावर छापा टाकून तीन हजार ८२ रुपयांचा गुटखा, रजनीगंधा पानमसाला, विमल पान मसाला जप्त करण्यात आला.

पोलिस शिपाई किशोर बोडके यांच्या तक्रारीवरून पवारवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून मोहम्मद खानला अटक करण्यात आली आहे.

शहरातील कॅम्प भागातील हनुमान चौक गल्लीतील शर्मा स्टोअर्सच्याबाजूला असलेल्या घरात पोलिसांनी छापा टाकून ८ हजार ९४७ रुपये किंमतीचा गुटखा जप्त केला. हवालदार उर्मिला बिस्ट यांच्या तक्रारीवरून कॅम्प पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कुसुंबा रस्त्यालगत द्याने एमआयडीसीच्या रस्त्याच्या कडेला समाधान अशोक पवार (वय ३०, रा. सोयगाव) यांच्या साई समर्थ पान टपरीवर छापा टाकून व महेंद्र पुंजाराम नेरकर यांच्या ताब्यातून ३० हजार २९२ रुपयांचा गुटखा जप्त केला.

समाधानला अटक करण्यात आली आहे. महेंद्र नेरकर फरार आहे. पोलिस शिपाई मनोज सानप यांच्या तक्रारीवरून रमजानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.