Nashik Crime News : आडगावच्या उच्चभ्रु वसाहतीत कुंटनखान्यावर छापा! मध्यवर्ती गुन्हेशाखेची कारवाई; 2 मुलींची सुटका

The suspect was arrested from Adgaon Naka area. including the Central Crime Squad of the Crime Branch. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Nashik Crime News : आडगाव नाका परिसरात असलेल्या उच्चभ्रु इमारतीमध्ये छुप्यारितीने सुरू असलेल्या कुंटनखान्यावर पोलिसांनी छापा टाकून कारवाई केली आहे. या कारवाईतून पोलिसांनी दोन पीडित मुलींची सुटका केली असून, याप्रकरणी एका महिलेसह संशयिताला अटक करण्यात आली आहे. सदरची कारवाई शहर गुन्हेशाखेच्या मध्यवर्ती गुन्हेशाखेने केली आहे. (Raid on brothel in elite colony of Adgaon)