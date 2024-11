Nashik Crime : देवळाली गावात व्यापाऱ्याची लुटमार; 60 हजारांची रोकड हिसकावून नेली

नाशिक : मुक्तीधाम येथील शिवम कॉम्प्लेक्समधील व्यापारी दुकान बंद करून मोपेडवरून घरी जात असताना विहितगाव नदी पुलावर दुचाकीवरून आलेल्या दोघा संशयितांनी त्यांची लुटमार करीत ६० हजारांची रोकड बळजबरीने हिसकावून नेल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हरिश परसराम ललवाणी (रा. विहितगाव, नाशिकरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, शिवम कॉम्प्लेक्समध्ये त्यांचे महेश कॉस्मॅटिक्सचे दुकान आहे. (Robbery of merchant in Deolali village snatch case of 60 thousand )