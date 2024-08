Nashik Crime: अवैध हातभट्टी दारू विक्री; एक जण कारागृहात स्थानबद्ध! राज्य उत्पादन शुल्काच्या प्रस्तावावरून जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Nashik Crime : अवैध हातभट्टी दारू विक्रीप्रकरणी इगतपुरीतील एकास मध्यवर्ती कारागृहामध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. अविनाश जगन्नाथ झनकर (रा. सिद्धार्थ नगर, ता. इगतपुरी) असे स्थानबद्ध केलेल्या संशयिताचे नाव आहे. राज्य उत्पादन शुल्काच्या प्रस्तावानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने त्याच्यावर ही कारवाई झाली. अवैध दारू विक्री विरोधातील स्थानबद्धतेची ही जिल्ह्यातील तिसरी कारवाई आहे. (sale of illegal liquor One person in prison)