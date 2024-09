Nashik Crime : नाशिकमध्ये चोरून जळगावात दुचाक्यांची विक्री; संशयित जेरबंद

नाशिक : शहरातील दुचाक्या चोरींचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढल्याने पोलिसांसमोर दुचाक्या चोरट्यांचे आव्हान उभे राहिले होते. दुचाक्या चोरट्यांना आळा घालण्यासाठी गुन्हेशाखेच्या विशेष पथकाने तांत्रिक विश्लेषणानुसार जळगाव जिल्ह्यातून अट्टल दुचाकी चोरट्याला बेड्या ठोकल्या असून, त्याच्याकडून सुमारे ११ लाखांच्या २७ दुचाक्या हस्तगत करण्यात आल्या आहेत. ( Stealing in Nashik and selling bikes in Jalgaon)