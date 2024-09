नाशिक : युट्यूब चॅनल सब्‍सक्राईब करत पैसे मिळविण्याचे आमिष एका विद्यार्थ्याला चांगलेच महाग पडले. भामट्यांनी या विद्यार्थ्यास तब्‍बल पावणे दोन लाखांचा गंडा घातला. वैभव निवृत्ती दराडे (मूळ रा. चापडगाव, ता. निफाड) असे फसवणूक झालेल्‍या युवकाचे नाव आहे. त्‍याने मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. (stolen two lakh rupees on pretext of channel subscription)