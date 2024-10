Nashik Crime : भर रस्त्यात दरोडा टाकून 6 लाख पळविले; 2 चोरट्यांना पकडण्यात यश

चांदोरी : सायखेडा भेंडाळी रोडवरील मारुती मंदिर परिसरात गुरुवार दि १७ रोजी सकाळी साडेदहा वाजेच्या सुमारास कांदा व्यापारी विकास शहा यांच्या कांदा अडतीतील पैसे वाटप करण्यासाठी येत असलेले कर्मचारी गणेश गोवर्धने यांना अडवून त्यांच्यावर हल्ला करत जवळ असलेले अकरा लाख रुपये घेऊन पलायन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रसंगवधान राखत नागरिकांच्या मदतीने गोवर्धने यांना पाच लाख रुपये आणि दोन चोरट्यांना रोखण्यात त्यांना यश आले. (Succeeded in catching 2 thieves who ran away with 6 lakhs by rubbing on streets )