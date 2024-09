Nashik Crime News : प्राणघातक हल्ल्यातील संशयिताच्या आवळल्या मुसक्या! 2 महिन्यांपासून होता पसार

Suspect Yash Dandagawal was arrested in connection with the deadly attack. including the anti-gang squad of the city crime branch. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Nashik Crime News : उपनगर हद्दीतील नारायण बापू नगर येथे युवकाला प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणात दोन महिन्यांपासून फरार असलेल्या संशयिताच्या पोलीसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. शहर गुन्हेशाखेच्या गुंडाविरोधी पथकाने सिनेस्टाईल पाठलाग करून त्यास दसक परिसरातून अटक केली. (Suspect in deadly attack arrested) Loading content, please wait...