Nashik Crime News : चोरीच्या दुचाकीचा क्रमांक बदलूनवापर; संशयित चोरट्याला अटक

Nashik Crime News : म्हसरुळ हद्दीतून वर्षभरापूर्वी चोरलेल्या दुचाकीचा क्रमांक बदलून तिचा वापर करणाऱ्या दुचाकी चोरट्याला शहर गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने अटक केली आहे.

समीर ऊर्फ बबलू सलीम पिंजारी (२७, रा. वेदांत, चाणक्यपुरी, म्हसरुळ) असे संशयित दुचाकी चोरट्याचे नाव आहे. गुन्हे शाखेच्या दुचाकी चोरी शोध पथकाचे अंमलदार गणेश वडजे यांना संशयित पिंजारी हा पेठरोड परिसरात येणार असल्याची खबर मिळाली होती. (suspected thief was arrested for changing number of stolen bike )