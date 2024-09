Nashik Crime: गणेशोत्सवात तडीपारांची पोलिसांकडून धरपकड! आयुक्तांच्या आदेशाचे उल्लंघन; 3 दिवसांत 62 जणांवर गुन्हे

Nashik Crime : गणेशोत्सव, ईद ए मिलाद या सण-उत्सवाच्या काळात शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दोन आठवड्यांसाठी शहरातील सुमारे साडेतीनशे गुंडांविरोधात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेंतर्गत तडीपारीची कारवाई केली. परंतु तडीपारीच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत शहरात वास्तव्याला असणाऱ्या ६२ गुंडांविरोधात गेल्या तीन दिवसांत गुन्हे दाखल केले आहेत. (Tadipar arrested by police during Ganeshotsav Crimes against 62 people in 3 days)