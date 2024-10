Nashik Crime : पुण्यातून चोरलेला टेम्पो नाशिक पोलिसांच्या ताब्यात

जुने नाशिक : पुणे येथून चोरीस गेलेला टेम्पो नाशिक पोलिसांनी द्वारका भागातून ताब्यात घेतला. भारती विद्यापीठ पुणे पोलिस ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल आहे. भद्रकाली आणि द्वारका परिसरातील नियुक्त पोलिस कर्मचाऱ्यांना माहिती मिळताच त्यांनी तपासणी मोहीम राबवत चोरीस गेलेला टेम्पो संशयितांसह ताब्यात घेतला. पुणे येथील ४०७ टेम्पो (क्रमांक एम एच १२ इ क्यू १७६४) चोरी झाला होता. (Nashik Crime Tempo stolen from Pune in custody of Nashik Police through gps )