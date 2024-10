Nashik Crime News : गंभीर मारहाणप्रकरणी दोघांना 7 वर्षे कारावास; पीडितेला दंडातील 45 हजार देण्याचेही आदेश

Nashik Crime News : सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये लोखंडी ग्रील बसविण्यावरून वाद झाला असता, संशयितांनी गंभीर मारहाण केल्याप्रकरणी दोघा आरोपींना सात वर्षे कारावास आणि ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये सदरची घटना घडली आहे. (Two sentenced to 7 years imprisonment for serious assault)