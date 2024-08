Nashik Bribe Crime News : सातबाऱ्यासाठी लाच स्वीकारणाऱ्यास दोन वर्षांची शिक्षा

Nashik Bribe Crime News : सातबाऱ्यावर महिलेचे वारस नोंद करण्यासाठी २० हजारांची लाच स्वीकारणाऱ्या लाचखोरास जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा व दोन हजारांचा दंड ठोठावला आहे. सदरची घटना जून २०१३ मध्ये घडली होती. (Two years imprisonment for accepting bribe for satbara)