Nashik Crime: गळा आवळल्याने चिमुरड्याचा दुर्दैवी मृत्यु! शवविच्छेदन अहवालातून उघड; मावस भावाविरोधात गुन्हा दाखल

Nashik Crime : अवघ्या दोन वर्षांचा चिमुरडा माती खात असल्याने त्यास मावस भावाने मारले. त्यानंतर चिमुरडा रडू लागल्याने त्यास शांत करण्याऐवजी चिमुरड्याचा गळा दाबला आणि त्यातच त्याचा मृत्यु झाला. ११ वर्षीय मावस भावाविरोधात चिमुरड्याच्या मृत्युस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, सदरची बाब शवविच्छेदन अहवालानंतर ११ दिवसांची उघडकीस आला आहे. (Unfortunate death of child due to strangulation case registered against maternal brother)