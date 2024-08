Nashik Crime News : राजीनाम्यास नकार दिल्याने कामगाराला पट्ट्याने मारहाण; अंबड पोलिसांत चौघांवर ‘ॲट्रोसिटी’अन्वये गुन्हा

Nashik Crime News : अंबड औद्योगिक वसाहतीतील एका कंपनीतील कामगाराला राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने केबिनमध्ये बोलावून जातिवाचक शिवीगाळ करीत कमरेच्या पट्ट्याने मारहाणीचा प्रकार समोर आला आहे. स्वत:ला वाचवीत कंपनीतून पळ काढलेल्या या कामगारास रस्त्यात गाठून अज्ञात संशयितांनी पुन्हा मारहाण केली. याप्रकरणी अंबड पोलिसात मारहाणीसह ॲट्रोसिटीअन्वये चौघा संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. (worker was beaten with belt for refusing to resign)