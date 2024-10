Due to heavy rains in the taluk there is a huge loss of maize crop. Shivara has a terrifying picture of swollen maize floating in water. esakal

नाशिक Nashik Heavy Rain Damage Crop : जिल्ह्यात 45 हजार हेक्टर क्षेत्राला पावसाची झळ; 489 गावांमध्ये नुकसान Heavy Rain Damage Crop : अतिवृष्टीमुळे मका, सोयाबीन भात, भाजीपाला, कांदा, द्राक्ष डाळिंब अशा पिकांची ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना झळ बसली आहे.