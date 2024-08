Nashik Rain : दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने नुकसान; सराफ बाजार, दहिपूल भागात तळे

Nashik Rain : जोरदार पाऊस झाला की सराफ बाजार आणि दहिपूल भागात पावसाचे पाणी साचून नदीचे स्वरूप येत असते. दुकानांमध्ये पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असते. सोमवारी (ता.१९) शहरात झालेल्या जोरदार पावसाने अशाच प्रकारची परिस्थिती दोन्ही भागात झाली होती. मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचून दुकानांमध्ये शिरले होते. अनेकांच्या दुकानांमध्ये नवीन वस्तूंचे नुकसान झाले होते. व्यवसायिकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. (Damage due to rain water ingress to pods in Saraf Bazar Dahipul area )