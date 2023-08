By

Nashik Damage Road : घोटी-सिन्नर महामार्गावरील तातळेवाडी, धामणी, पिंपळगाव मोर या ठिकाणी रस्त्यावर खड्डेच खड्डे असल्याने वाहनचालक या खड्ड्यांना वैतागले आहेत.

समृद्धी महामार्गाने येणारी वाहतूक भरवीर फाटा येथून घोटी-सिन्नरला मार्गक्रमण करत आहे. त्यामार्गे येणारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने घोटी-सिन्नर मार्गावर वाहतुकीत वाढ झाल्याने खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. (Nashik Damage Road Potholes on Ghoti Sinner Highway Prosperity led to road many accidents)

बेलगाव शिवारातील तातळेवाडी येथे समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू असून, येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीने खड्डे पडले आहेत.

तसेच धामणीजवळ उड्डाणपुलाच्या परिसरात चिखलाचे साम्राज्य, तर पिंपळगाव येथे खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. या खड्ड्यांना जबाबदार कोण, असा प्रश्न नागरिकांच्या वतीने विचारण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधला असता, त्यांचे देखील या खड्ड्यांकडे दुर्लक्ष आहे. तसेच समृद्धी महामार्गाच्या संबंधित कंपनीचे देखील या खड्ड्यांकडे दुर्लक्ष आहे.

त्यामुळे त्वरित या रस्त्यांची दुरुस्त करण्याची मागणी पंचायत समितीचे माजी उपसभापती पांडुरंग वारुंगसे, बेलगावचे सरपंच संतोष वारुंगसे यांनी केली आहे.

खड्ड्यांची डागडुजी कोणी करायची?

कोट्यवधी रुपये घोटी-सिन्नर महामार्गावर गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी खर्च करण्यात येऊन रस्ता बनविण्यात आला होता.

परंतु या रस्त्यावर समृद्धीच्या अवजड वाहनांची वर्दळ झाल्याने रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यात रस्ता, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु या रस्त्यावरील खड्ड्यांची डागडुजी कोणी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

"नागपूर-मुंबई या समृद्धी महामार्गाचे काम गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सुरू आहे. या कामासाठी अवजड वाहनांची वर्दळ असल्याने घोटी-सिन्नर रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. पावसाळ्यात अपघात घडत आहेत. संबंधित विभागाने त्वरित डागडुजी करावी."

- पांडुरंग वारुंगसे, माजी उपसभापती