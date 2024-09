Nashik News : खा. राजाभाऊ वाजे यांच्या मातोश्रीचा दशक्रिया विधी रविवारी

सिन्नर : जेष्ठ नेते प्रकाशभाऊ वाजे यांच्या पत्नी आणि नाशिक लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या मातोश्री रोहिणी प्रकाश वाजे (वय ८१) यांचे शुक्रवारी (दि. ३०) सकाळी ९:३० वाजता सिन्नर येथील राहत्या घरी निधन झाले होते. अल्पशा आजाराने त्यांची प्रकृती मागील काही दिवस अस्वस्थ होती. वयाच्या ८o व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. (Dashkriya ritual of Matoshree of Rajabhau Waje on Sunday )