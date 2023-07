Nashik Dengue Case: सातपूरला डेंगीने एकाचा मृत्यू

By

Nashik Dengue Case : येथील सत्तरवर्षीय भगवान पोळ (रा. जाधव संकुल, सातपूर-अशोकनगर लिंक रोड) यांचा डेंगीने उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला. सातपूर परिसरात संशयित रुग्णसंख्या वाढली असून, योग्य उपाय करावेत, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. पावसाळ्यात ठिकठिकाणी स्वच्छ पाण्याचे डबके तयार होत आहेत. (Nashik Dengue Case One died of dengue in Satpur)

गेल्या अनेक महिन्यांपासून धूर फवारणीपासून औषध फवारणीस कर्मचारी फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. सातपूर-अशोकनगर लिंक रोडवर अनेक खासगी व महापालिका रुग्णालयात डेंगी, मलेरिया आदींसह साथ आजारांच्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे.

लहान मुलांमध्येही व्हायरल इन्फेक्शन, डोळे येणे आदी आजारांची रुग्णसंख्या वाढत आहे. पोळ यांना डेंगीचे निदान झाल्यावर खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. रविवारी (ता. २३) रात्री उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला.

लिंक रोड परिसरात स्वच्छता व जनजागृती मोहीम राबविण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक मधुकर जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते संदीप तांबे, महेश शिंदे यांनी केली आहे.