Nashik CM Daura : बहिणींचे आशीर्वाद असेपर्यंत योजना सुरूच : देवेंद्र फडणवीस

Nashik CM Daura : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून सरकारने बहीण-भावाच्या नात्याचा सौदा केल्याची वल्गना विरोधकांकडून केली जात आहे. मात्र आई-बहिणीचे प्रेम कुणीही खरेदी करू शकत नाही. या बहिणींचे आशीर्वाद असेपर्यंत ही योजनाही आम्ही बंद पडू देणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेल्या व्यक्तींना १५०० रुपयांची किंमत कधीच समजणार नाही. (Devendra Fadnavis statement of plan will continue till blessings of sister )