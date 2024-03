Board of Directors of Nima along with senior director Kishore Rathi felicitating new officers of Nima Dhananjaya Bele and Nikhil Panchal, Ashish Nahar and others. esakal

नाशिक Nashik News : निमा अध्यक्षपदी धनंजय बेळे यांची फेरनिवड; सचिवपदाची धुरा निखिल पांचाळ यांच्याकडे Nashik : नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) च्या कार्यकारी मंडळाची सभा निमा सभागृहात होऊन त्यात २०२४-२५ साठी पदाधिकाऱ्यांची एकमताने निवड झाली.