Nashik East Vidhan Sabha Election : शक्तिप्रदर्शनातून ढिकलेंचा अर्ज; मनसेकडून सानप, तर गायकर यांचा अपक्ष उमेदवारी अर्ज

नाशिक : नाशिक पूर्व मतदारसंघाचे भाजप उमेदवार आमदार अॅड. राहुल ढिकले यांनी भव्य शक्तिप्रदर्शन करत भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत रोड शो करीत सोमवारी (ता. २८) उमेदवारी अर्ज दाखल केला. याशिवाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून प्रसाद सानप, तर करण गायकर यांच्याकडून अपक्ष यांसह एकूण नऊ उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. (Dhikle application from relly is Sanap from MNS while Gaikar application is from independent candidature )