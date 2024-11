Nashik Vidhan Sabha Election : 2 लाख 40 हजार मतदारांना ‘स्मार्टकार्ड’; जिल्हा निवडणूक शाखेतर्फे वितरण सुरू

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत मतदानासाठी अवघे दहा दिवस राहिलेले असल्याने मतदारांपर्यंत ‘स्मार्टकार्ड’ (ई-पीक) पोहोचविण्याची लगीनघाई सुरू झाली आहे. ६ ऑगस्ट ते २९ ऑक्टोबर २०२४ या साधारणत: तीन महिन्यांच्या काळात नोंदणी केलेल्या दोन लाख ४० हजार मतदारांना स्मार्टकार्ड मिळणार आहेत. त्यांपैकी ५९ हजार कार्डची निवडणूक शाखेला प्रतीक्षा लागून आहे. विधानसभेसाठी येत्या २० तारखेला मतदान होणार आहे. (Distribution of Smart Card to 2 lakh 40 thousand voters by District Election Branch )