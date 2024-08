Nashik MIDC : जिल्ह्यात ‘एमआयडीसी’चा वाढता विस्तार बघता भविष्यातील जागेची गरज विचारात घेऊन प्रत्येक तालुक्यात शंभर ते ५०० एकरपर्यंत जागा निश्‍चित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी प्रशासन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. उद्योजकांच्या समस्यांबाबत मंगळवारी (ता. २७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्योगमित्र समितीची (झूम) बैठक पार पडली. त्या वेळी जिल्हाधिकारी शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, ‘निमा’चे अध्यक्ष धनंजय बेळे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील यांसह उद्योजक उपस्थित होते. (allocation of land up to 500 acres for MIDC in each taluk )