Nashik News : आधार प्रमाणीकरण 7 सप्टेंबरपर्यंत करा; जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलाणी यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

Nashik News : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण करणे शिल्लक असलेल्या सर्व कर्जदारांनी ७ सप्टेंबरपर्यंत आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर अथवा बँक शाखेत संपर्क करून शेतकऱ्यांनी हे आधार प्रमाणीकरण करावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलाणी यांनी केले आहे. (appeals to farmers to do Aadhaar authentication by September 7 )