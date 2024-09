Nashik News : ‘सीएफईआय’ ही शेतकऱ्यांनी उभी केलेली संस्था : डॉ. पी. मुरली

CFEI is an organization set up by farmers esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Nashik News : सिएफईआय ही शेतकर्यानी उभी राहिलेली संस्था उसाच्या रसा पासून तयार केले जातात उसापासून विविध प्रकारची मूल्यवर्धित नैसर्गिक उत्पादने तयार करून त्यांच्या विक्री किमतीमध्ये शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त वाटा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 'सेलिब्रिटिंग फार्मर्स एज इंटरनॅशनल' ही शेतकऱ्यांसाठी उभी राहिलेली अग्रगण्य संस्था असल्याचे प्रतिपादन गन्ना प्रसंस्करण संस्था कोईमतूरचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. पी. मुरली यांनी केले. (Dr P Murali statement of CBI is an organization set up by farmers )