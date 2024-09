Ganesh Visarjan 2024 : विसर्जन मिरवणुकीवर ड्रोन, सीसीटीव्हीचा ‘वॉच’; आयुक्तांचा इशारा

नाशिक : लाडक्या बाप्पाला मंगळवारी (ता १७) उत्साहाच्या वातावरणात निरोप दिला जाणार आहे. त्यासाठी भाविकांसह पोलिस यंत्रणाही सज्ज झाली आहे. सकाळी अकरा वाजता भद्रकालीतील वाकडी बारव येथून मुख्य गणेश विसर्जन मिरवणुकीला प्रारंभ होणार असून, यादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मिरवणुकीवर सुमारे २०० पेक्षा अधिक सीसीटीव्ही कॅमेर्याच्या माध्यमातून करडी नजर ठेवली जाणार आहे. (Drone CCTV watch warning of commissioner on immersion in ganesh procession )