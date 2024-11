Saptashrungi Devi Temple : दिवाळी उत्सव कालावधीत श्री सप्तशृंगी मातेचे मंदीर मध्यरात्री 12 वाजे पर्यंत सुरु राहाणार

वणी : आद्य स्वयंभू शक्तीपीठ श्री क्षेत्र सप्तशृंगी वणी गडावर आदिमायेच्या दर्शनासाठी दिवाळी सुट्टीच्या कालावधीत भाविकांची दर्शनासाठी होत असलेली गर्दी लक्षात घेता ट्रस्ट प्रशासनाने आदिमायेचे मंदीर बंद होण्याची वेळ वाढवली असून मंदीर भाविकांना १६ नोव्हेंबर पर्यंत मध्यरात्री १२ वाजे पर्यंत दर्शनासाठी खुले राहाणार आहे. (temple of Shree Saptashrungi Mata will be open till 12 midnight )