C. P. Radhakrishnan directly interacted with high level officials, journalists, entrepreneurs along with public representatives in Nashik esakal

राज्यपालपदाचा संवैधानिक शिष्टाचार कमी करत सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सोमवारी (ता. ९) नाशिकमध्ये लोकप्रतिनिधींसह उच्चस्तरीय अधिकारी, पत्रकार, उद्योजकांशी थेट संवाद साधला. पाच तासांच्या या कालावधीत १२ प्रमुख राजकीय पक्षांसह विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख २७ प्रश्‍नांबाबत त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समजते. नाशिक शहरासह जिल्ह्याच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या व्यक्तींशी राज्यपालांनी थेट संवाद साधण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे अनेकांनी सांगितले.