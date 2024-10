Nashik Traffic Issue : अतिक्रमण, वाहनांचे दिवाळी बाजारात विघ्न; पायी चालणेही अवघड, पर्यायी बाजारपेठेकडे ओढा

जुने नाशिक : दिवाळीनिमित्त विविध प्रकारच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत नागरिकांची गर्दी उसळत आहे. असे असले तरी अतिक्रमण आणि वाहनांचे विघ्न दिवाळी बाजाराला लागल्याने नागरिक आणि व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहे. आधीच अरुंद रस्त्यावरील अतिक्रमणांसह वाहनांमुळे पायी चालणेही अवघड झाल्याने ग्राहक पर्यायी बाजारपेठांकडे वळत आहेत. यामुळे पारंपारिक मुख्य बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम झाल्याचे मेनरोडवरील व्यावसायिक सांगतात. ( Encroachment obstruction of vehicle in Diwali market difficult even to walk )