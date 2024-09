C. P. Radhakrishnan Daura : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन सोमवारी (ता. ९) नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष व संघटना प्रतिनिधींबरोबर बैठक घेताना ते संवाद साधणार आहेत. या दौऱ्यातून सिंहस्‍थ कुंभमेळ्याचा निधी, वर्षानुवर्षे रखडलेल्‍या प्रकल्‍पांना गती देण्यासह कांदा निर्यातीच्‍या प्रश्‍नावर ठोस तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा जिल्‍हावासीयांची असणार आहे. राज्‍यपालपदाची जबाबदारी स्‍वीकारल्‍यापासून प्रथमच सी. पी. राधाकृष्णन नाशिकच्‍या दौऱ्यावर येत आहेत. प्रारंभी ते खासदार व आमदारांच्‍या उपस्‍थितीत बैठक घेतील. (Expectations from C P Radhakrishnan to citizens on district tour )