Nashik News : वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तिघांनी उचलले टोकाचे पाऊल

Nashik News : शहरातील उपनगर, पंचवटी, मुंबई नाकाच्या हद्दीत राहणाऱ्या तिघांनी अज्ञात कारणातून आत्महत्या करीत आपली जीवन यात्रा संपविली आहे. याप्रकरणी संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आलेली आहे. (Extreme steps taken by three in different incidents)