Nashik News : ठिबक सिंचनचे 25 कोटी मिळणार; अनुदान प्राप्त झाल्याने शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपली

Nashik News : सूक्ष्म सिंचन योजनेतून कृषी विभागाकडून बसवलेले ठिबक संचचे अनुदान मंजूर झाल्याने जिल्ह्यातील साडेआठ हजार शेतकऱ्यांना २५ कोटी रुपये लवकरच मिळणार आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत तुषार व ठिबक सिंचन योजनेतील साडेआठ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. २०२३-२४ मधील ठिबक सिंचनचे २५ कोटींचे अनुदान रखडले आहे. या संदर्भात जय किसान फार्मर्स फोरमने जिल्हा कृषी अधीक्षकांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. (farmers wait is over as subsidy of 25 crores for drip irrigation has been received )