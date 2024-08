Nashik News : भूसंपादन प्रकरणी शेतकरी महापालिकेला घालणार घेराव; मोबदल्याची मुख्यमंत्र्यांकडे करणार मागणी

Nashik News : भूसंपादन विभागाने नव्याने ५३.५० कोटी रुपयांचा मोबदला दिल्यानंतर संतप्त झालेले शेतकरी पुन्हा आंदोलन करत महापालिकेला घेराव घालणार आहेत. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या नाशिक दौऱ्यात भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याची मागणी करणार असल्याचे शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे स्थायी समितीचे माजी सभापती उद्धव निमसे यांनी सांगितले. दरम्यान राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर शासन पातळीवर चौकशीचा निर्णय झाला आहे. (Farmers will lay siege to Municipal Corporation in case of land acquisition )