Nashik News : शेजाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून पंधरावर्षीय मुलीनी उचलले टोकाचे पाऊल

Nashik News : येथे शेजाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून पंधरावर्षीय मुलीने विषारी औषध पिऊन आत्महत्या केली आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. पंधरावर्षीय मुलीच्या घराजवळ राहणारा संशयित कलाम इजहार मन्सुरी (वय २२) हा नेहमी तिचा पाठलाग करून छेडखानी करीत असत. ‘तू मला खूप आवडते, तू माझ्याशी लग्न कर, मी तुझं लग्न कुठेही होऊ देणार नाही’, असा दम देत असत. त्याची आई नाना खाला हीदेखील तिला म्हणत, ‘माझ्या मुलाला पळूनच आणायला लावेल’. (fifteen year old girl took an extreme step after suffering from her neighbours )