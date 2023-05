Nashik Fire Accident : सातपूरला गॅसच्या भडक्यात 50 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

By

Nashik Fire Accident : गॅसच्या भडक्यात गंभीर भाजलेल्या ५० वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. मुरलीधर सोमनाथ पवार (रा. सती आसरा कॉलनी, पाझर तलावाजवळ, शिवाजीनगर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे.

गेल्या आठवडाभर पवार यांच्यावर जिल्हा रूग्णालयात उपचार सुरू होते. याप्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. (Nashik Fire Accident 50 year old man died in gas fire in Satpur nashik news)

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

पवार गेल्या २७ मार्चला सायंकाळी सुमा अमोल गोतीश यांच्या स्वयंपाक घरात गप्पा मारत बसलेले असताना ही घटना घडली. अचानक गॅसचा भडका उडाल्याने पवार गंभीर भाजले होते.

बहिण बायडी बोर्डे यांनी त्यांना तत्काळ जिल्हा रूग्णालयात दाखल केले असता बुधवारी (ता. ३) उपचार सुरू असताना डॉ. आदित्य कोंडापल्ली यांनी त्यांना मृत घोषित केले. अधिक तपास पोलिस नाईक हिंडे करीत आहेत.