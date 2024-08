MP Bhaskar Bhagre present in the review meeting held at Tehsil office. Officers of various departments in the neighborhood. esakal

नाशिक Nashik News : घाटदुरुस्ती केल्याशिवाय टोल आकारणी नको; पेठच्या आढावा बैठकीत खासदारांसमोर समस्यांचा पाढा Nashik : सामान्य नागरिकांना लाभ व्यवस्थित मिळावा, यासाठी दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे यांच्या उपस्थितीत पहिलीच आढावा बैठक घेण्यात आली.