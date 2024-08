Nashik ZP School Uniform: जुन्याच गणवेशात होणार झेंडावंदन! जि.प.चे सव्वा दोन लाख विद्यार्थी वंचित; केवळ नांदगाव, मालेगावात कापड

Nashik ZP School Uniform : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा सुरू होऊन अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, जिल्ह्यात जि.प.च्या केवळ ३ हजार २६० विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले आहेत. अद्यापही २ लाख ३९ हजार ७६८ विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित असून संबंधित विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशावर स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागणार आहे. (flag will be saluted in old uniform Two half lakh students of ZP deprived)