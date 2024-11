Nashik Vaibhav Deore Case : वैभव देवरेच्या कारमध्ये रक्ताचे डाग; फॉरेन्सिकच्या पथकाने घेतले नमुने

नाशिक : अवैध सावकारी, खंडणी व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या वैभव देवरेच्या कारमध्ये फॉरेन्सिक पथकाला (न्यायवैधक पथक) रक्ताचे डाग आढळून आले असता, पथकाने तपासणीसाठी ते नमुने घेतले आहेत. यामुळे देवरे याने कोणाचा घातपात केला आहे का, अशा प्रश्न उपस्थित झाला. न्यायालयाने त्याच्या पोलिस कोठडीत आणखी पाच दिवसांची वाढ केली आहे. सराईत गुन्हेगार वैभव देवरे याच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपली असता त्यास न्यायालयात हजर करण्यात आले. (Forensic team took samples of blood stains from Vaibhav Deore car )