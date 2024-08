Nashik Heavy Rain : वाघाड पाठोपाठ तिसगांव धरणही ओव्हरफ्लो! दिंडोरीतील चारही धरणे भरण्याच्या मार्गावर

वणी : दिंडोरी तालुक्यात तीन दिवसांपासून होत असलेल्या पावसामूळे तालुक्यातील सहाही धरणांच्या पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली असून तालुक्यातील वाघाड पाठोपाठ तीसगांव धरणही भरले असून धरणातून पाण्याचा विसर्ग होवू लागल्याने नदी काठच्या रहिवांशाना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. (four dams in Dindori are on way to filling due to heavy rain)