Nashik Fraud Crime : गुंतवणुकीच्या आमिषाने 25 लाखांची फसवणूक! मनमाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

मनमाड : फायनान्स कंपनीमध्ये गुंतवणूक करा, बँकेपेक्षा जास्त पैसे मिळतील, असे सांगून शहरातील डॉक्टरची २५ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी मनमाड पोलिस ठाण्यात विविध कलमांन्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. डॉ. शशिकांत पंडित कातकडे (वय ३८, रा. माधवनगर, मनमाड) यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. (Fraud Crime of 25 lakhs with lure of investment)