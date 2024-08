Nashik Fraud Crime : भाडेकर्यानेच परस्पर वीजबिल केले स्वत:च्या नावावर; वयस्काची फसवणूक

Nashik Fraud Crime : पंचवटी मेहेरधाम परिसरातील हौसिंग सोसायटीतील फ्लॅट भाड्याने दिलेला असताना, तो त्यांनाच विक्री करण्याचे ठरले. परंतु संशयित भाडेकरी महिलेने त्या फ्लॅटचे वीजबिल स्वत:च्या नावावर करून घेत वयस्क घरमालकाची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने फसवणुकीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ( tenant himself made mutual electricity bill in own name )